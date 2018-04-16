Берлин стал мировым лидером по росту цен на жилье

По итогам 2017 года столица Германии возглавила рейтинг Global Residential Cities Index (GRCI) международной консалтинговой компании Knight Frank c годовым ростом цен на жилье в размере 20,5%. Москва и Петербург — во второй сотне городов.

По данным экспертов, во всем мире темпы роста цен на жилье замедлились. По итогам прошлого года совокупный индекс составил в среднем 4,5%, годом ранее — 6,6%. Отмена фискальных стимулов, введением контроля над капиталом в Китае и переход многих стран к нормализации денежно-кредитной политики успокоил локальные рынки. В результате, по итогам 2017 года темпы роста цен на жилье свыше 20% были зафиксированы только в Берлине, а годом ранее — в 12 городах мира.

Санкт-Петербург занял в рейтинге 107 место с годовым темпом роста цен в размере 1,2%, Москва — 119 место с показателем 0,2%. За год в двух российских столицах динамика цен на жилье оказалась противоположной. По итогам 2016 года Москва находилась на последнем, 150 место рейтинга с 15-процентным падением цен на жилье. Санкт-Петербург, напротив, занимал 83 строчку с ростом цен в размере 4,5%, говорится в исследовании Knight Frank.

По словам директора департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank Ольги Широковой, после 2016 года, ознаменовавшегося высокой девелоперской активностью и адаптацией рынка к новым реалиям, на протяжении прошлого года цены на жилую недвижимость оставались относительно стабильными. За 12 месяцев на рынок Москвы вышло 170 новых корпусов в 57 новых объектах, а также 34 новых корпуса в уже реализуемых проектах. В 2017 году, ввиду большого объема предложения и, как результат, высокой конкуренции, девелоперы были вынуждены выводить на рынок новые проекты по более низким ценам.

Что касается спроса, 2017 года побил все рекорды: в Москве было зарегистрировано 54 207 ДДУ (+52% относительно 2016 г.). Высокие объемы поглощения стимулировались снижающейся ставкой по ипотеке, отмечают аналитики.