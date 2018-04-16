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Источник Правда.Ру

Объем сделок на "первичке" вырос в 3 раза за 5 лет

Экономика » Недвижимость

Рынок первичной недвижимости Москвы показал лучшее начало года за всю историю наблюдений. Специалисты "Метриум" подсчитали, что за последние пять лет объемы сделок в столичных новостройках выросли в три раза.

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав данные о сделках в I квартале 2018 года, предоставленные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Росреестра).

По итогам I квартала 2018 года в столице было зарегистрировано 15,9 тыс. договоров долевого участия. Несмотря на то, что в марте объемы сделок на первичном рынке Москвы немного снизились относительно февраля (5534 ДДУ против 5576 ДДУ), общий результат начала года стал лучшим за всю историю действия 214-ФЗ "О долевом строительстве". В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 52,1%, а за пять лет — с I квартала 2014 года — объем сделок увеличился почти в три раза. Тогда было зарегистрировано 5380 ДДУ, отмечает "Метриум".

По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, важнейшим фактором высокой активности покупателей на первичном рынке Москвы по-прежнему является дешевая ипотека. Средняя ставка в сегменте новостроек за год снизилась более чем на два процентных пункта. По итогам первых двух месяцев 2018 года показатель составляет 9,58% годовых, тогда как за аналогичный период 2017 года он равнялся 11,61% годовых. Решение ЦБ опустить ключевую ставку до отметки 7,25%, принятое в конце марта, приведет к дальнейшему удешевлению ипотечных кредитов, подчеркнула Наталья Круглова.

По мнению аналитиков, наглядным подтверждением этого являются итоги I квартала 2018 года на рынке ипотеки. В марте текущего года было достигнуто рекордное значение количества выданных в Москве ипотечных кредитов — 6 662 единицы. Всего за первые три месяца года Росреестром было зарегистрировано 16,2 тыс. договоров ипотеки. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 87,3%.

Темы жилье Москва договор квартиры недвижимость строительство
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