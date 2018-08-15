В 2019 году более половины активного предложения Новой Москвы будет обеспечено станциями метро, говорится в исследовании компании ЦИАН.
Запуск новых станций столичного метрополитена значительно улучшит транспортную доступность новостроек ТиНАО, отмечают эксперты.
В частности, городские власти уже до конца текущего года намерены провести технический пуск метро от "Саларьево" до "Столбово". В 2019 году этот участок на территории Новой Москвы откроется для пассажиров.
Помимо этого, до конца 2018 года начнется обкатка участка Сокольнической линии Московского метрополитена. Он свяжет "старую" Москву с Коммунаркой.
Таким образом, вместе с уже действующими станциями "Румянцево" и "Саларьево", в начале 2019 года присоединенные территории получат 6 станций красной ветки.
В сентябре текущего года открывается участок Солнцевской линии, который приведет метро к трем крупным жилым комплексам Боровского шоссе.
В итоге, 51% активного предложения в новостройках Новой Москвы будет находиться в пешеходной доступности к столичной подземке.
По данным ЦИАН, в общей сложности в радиусе 1,8 км от действующих и запускаемых в 2019 году станций сегодня реализуются 4,9 тыс. квартир в 11 жилых комплексах (из 9,6 тыс. лотов, реализуемых в начале августа, во всех ЖК Новой Москвы).
В перспективе в Новой Москве будет построено еще несколько станций Московского метрополитена. В ближайшие 5 лет на Сокольнической линии будет построена еще одна станция ("Новомосковская"), которая дойдет до района Бутово.
На 2022 год запланировано продление Солнцевской линии до аэропорта Внуково с промежуточной станцией "Пыхтино".
По планам городских властей, после 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию второго пускового участка "Линии в Новую Москву". Это пока рабочее название. Эта линия начнется от станции "Крымская".
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