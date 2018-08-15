До окончания приема заявок на PROESTATE Media Awards 2018 осталось несколько дней.
Оргкомитет Международного инвестиционного форума PROESTATE приглашает журналистов, освещающих рынок коммерческой недвижимости, темы строительства, развития жилищной сферы и городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и управления жилищным фондом принять участие в этом знаковом событии!
Прием заявок завершится 20 августа 2018 г.
Заявку на участие могут подать журналисты, работы которых были опубликованы в печатных изданиях, на лентах информагентств, интернет-порталах, вышли в теле- или радиоэфире в период с 15 сентября 2017 года по 15 августа 2018 года. Попробовать свои силы можно в 17 номинациях.
В этом году добавилось 4 новые номинации:
Лучшая работа по освещению новых технологий в строительстве; Лучшая работа по освещению новых форматов недвижимости; Лучшая работа по освещению регионального рынка недвижимости; Лучшее интервью.
Шансов получить заветную награду стало больше.
По завершении церемонии награждения в Radisson Royal Hotel Moscow состоится Cocktail party, где гостей ожидают приятная атмосфера, изобилие разнообразных коктейлей, фуршет и торжественная программа.
Участие в премии для представителей СМИ бесплатно!
Подробнее о премии: https://clck.ru/E6LTu
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
В украинских соцсетях недавно провели аналогию между Восточным Тимором и Крымом, а власти Украины мечтают, как они покарают крымчан "после победы над Россией".