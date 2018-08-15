Журналистов просят поторопиться

До окончания приема заявок на PROESTATE Media Awards 2018 осталось несколько дней.

Оргкомитет Международного инвестиционного форума PROESTATE приглашает журналистов, освещающих рынок коммерческой недвижимости, темы строительства, развития жилищной сферы и городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и управления жилищным фондом принять участие в этом знаковом событии!

Прием заявок завершится 20 августа 2018 г.

Заявку на участие могут подать журналисты, работы которых были опубликованы в печатных изданиях, на лентах информагентств, интернет-порталах, вышли в теле- или радиоэфире в период с 15 сентября 2017 года по 15 августа 2018 года. Попробовать свои силы можно в 17 номинациях.

В этом году добавилось 4 новые номинации:

Лучшая работа по освещению новых технологий в строительстве; Лучшая работа по освещению новых форматов недвижимости; Лучшая работа по освещению регионального рынка недвижимости; Лучшее интервью.

Шансов получить заветную награду стало больше.

По завершении церемонии награждения в Radisson Royal Hotel Moscow состоится Cocktail party, где гостей ожидают приятная атмосфера, изобилие разнообразных коктейлей, фуршет и торжественная программа.

Участие в премии для представителей СМИ бесплатно!

Подробнее о премии: https://clck.ru/E6LTu