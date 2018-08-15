Обучающая программа ARE пройдет в рамках форума PROESTATE 2018

В рамках международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE 2018 пройдет обучающая программа ARE.
Программа охватывает все направления в сфере недвижимости от анализа инвестиционных рисков до маркетинга и брокериджа, а также "управление лидерством" — мастер-класс от международного института IREM.
Не пропусти возможность почерпнуть знания от ведущих мировых экспертов рынка недвижимости — посетите обучающий программу от Academy of Real Estate!
Посмотреть программу: https://clck.ru/E5kY7
Зарегистрироваться: https://clck.ru/E5kYg
PROESTATE — ключевое мероприятие по недвижимости в Центральной и Восточной Европе, объединяющее на своей площадке свыше 4300 лидеров отрасли из 30 стран.
PROESTATE проводится с 2007 года и является площадкой, где встречаются основные игроки рынка недвижимости. В числе делегатов форума — представители федеральной и региональной органов власти, инвестиционные, девелоперские и строительные структуры, управляющие и инжиниринговые компании, архитекторы, ритейлеры, консалтинговые и другие компании, представляющие рынок недвижимости.
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