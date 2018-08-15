Достройка проблемного ЖК «Академ Палас» откладывается

Арбитражный суд Москвы суд не стал применять в отношении девелопера ЖК «Академ Палас» правил параграфа 7 Закона о банкротстве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. В связи с этим достройка комплекса силами города откладывается.

Как пояснили в ведомстве, Москомстройинвест подаст апелляционную жалобу в связи с таким решением Арбитражного суда Москвы. Напомним, что правила параграфа 7 Закона о банкротстве определяют особенности банкротства застройщиков, привлекающих деньги граждан в стройку.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев подчеркнул также, что Арбитражный суд, несмотря на социальную напряженность, не ввел в отношении застройщика процедуру конкурсного производства, минуя наблюдение.

Пресс-служба Москомстройинвеста отмечает, что руководством города было принято решение достраивать объект за счет бюджетных средств и силами городского застройщика. Теперь исполнение такого решение будет отложено на неопределенный срок.

По словам Константина Тимофеева, в настоящее время у города есть понимание о ходе реализации проекта, утверждена «дорожная карта». Но решение суда по банкротству АО «ОСК» не позволяет достроить объект.

Напомним, что, В отношении руководства компании АО «ОСК» в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Инвестиционный контракт на возведение объекта был заключен в 2003 году. Для застройки был выделен участок на территории МГТУ «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики» (МИРЭА). На объекте из трех монолитных башен (две 25-этажные по бокам и одна 32-этажная в середине) предусмотрено возведение 538 квартир и 1 361 машино-места. Строительство ЖК «Академ Палас» заморожено с июля 2014 года.