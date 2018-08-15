За пять лет темпы продаж малоэтажного жилья на "загородке" Московской области упали почти на 40%, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. Тем не менее число таких объектов в предложении выросло на четверть.
Эксперты отмечают, что с 2013 года количество малоэтажных домов в Подмосковье увеличилось на 26% - с 6,9 тыс. до 8,7 тыс. лотов. Во многом это объясняется конкуренцией и активным развитием этого формата в Новой Москве. Так, если в 2013-м доля МЖД в ТиНАО достигала 20%, то в 2018 году — уже 34%.
Доля объектов эконом- и комфорт-классов выросла с 83% до 94%. Средняя цена в сегменте изменилаь всего на 2% (до 5,3 млн руб).
По мнению аналитиков, дальнейшего роста количества "малоэтажек" на присоединенных территориях не произойдет. Руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов считает, что для строительства МЖД остается все меньше подходящих площадок.
"Строить многоквартирные дома гораздо выгоднее, тем более в такой выигрышной локации, как Новая Москва", — подчеркнул Дмитрий Таганов.
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