Цены на жилье в Москве при переходе застройщиков на эскроу-счета вырастут в пределах 15%, пишут "Ведомости".
По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, такое повышение цен произойдет в течение полутора лет. Однако девелоперы уверены, что жилая недвижимость в столичном мегаполисе может прибавить в цене не менее, а то и более 30%.
По мнению аналитиков, такое повышение цен станет отражением ряда объективных предпосылок.
Прежде всего, как отмечают эксперты, девелоперы столкнуться с проблемой замещения средств дольщиков проектным финансированием. Это станет прямым следствием принятого закона о дольщиках и введения эксроу-счетов.
Сюда же добавится налоговое бремя в связи с продажей готового жилья, повышение НДС и ужесточение требований к застройщикам.
Тем не менее столичные власти считают подобные выводы о неизбежности подорожания жилья на треть поспешными и у покупателей жилья не хватит ресурса, чтобы выдержать такой рост. Скорее всего девелоперы будут искать способы удешевления своих проектов за счет внутренних резервов компаний.
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