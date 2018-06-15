Средняя стоимость квадратного метра элитных апартаментов в столичных новостройках по итогам мая выросла на 7% до 792,8 тыс. руб., а средний бюджет предложения увеличился на 25% до 113,9 млн руб., сообщает компания "БЕСТ-Новострой".
Эксперты отмечают, что основной объем спроса по-прежнему приходится на район Хамовники, а наиболее востребованными остаются лоты площадью 100-150 кв.м.
По мнению аналитиков, в дальнейшем, несмотря на усиление конкуренции на фоне старта продаж новых проектов, средний уровень цен предложения на элитном рынке новостроек будет оставаться стабильным.
Что касается элитных квартир, то, по данным компании "БЕСТ-Новострой", цены в этом сегменте в мае показали небольшую положительную динамику. За прошедший месяц стоимость квадратного метра элитных квартир увеличилась на 2% до 802,3 тыс. руб., а средний бюджет предложения составил 124, 6 млн руб. (+2% к апрелю 2018 г.).
К началу лета на столичном рынке элитных новостроек насчитывалось 854 элитные квартиры общей площадью 126 тыс. кв.м (также минус 3% относительно апреля), отмечает "БЕСТ-Новострой".
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Анатолий Шарий заявил, что Крымский полуостров – часть Украины. Журналист добавил, что он никогда не откажется от своей точки зрения.
12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд.
Американский консерватор заступился за своего президента после саммита в Канаде.