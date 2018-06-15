Средний чек элитных апартаментов вырос на 25%﻿

Средняя стоимость квадратного метра элитных апартаментов в столичных новостройках по итогам мая выросла на 7% до 792,8 тыс. руб., а средний бюджет предложения увеличился на 25% до 113,9 млн руб., сообщает компания "БЕСТ-Новострой".

Эксперты отмечают, что основной объем спроса по-прежнему приходится на район Хамовники, а наиболее востребованными остаются лоты площадью 100-150 кв.м.

По мнению аналитиков, в дальнейшем, несмотря на усиление конкуренции на фоне старта продаж новых проектов, средний уровень цен предложения на элитном рынке новостроек будет оставаться стабильным.

Что касается элитных квартир, то, по данным компании "БЕСТ-Новострой", цены в этом сегменте в мае показали небольшую положительную динамику. За прошедший месяц стоимость квадратного метра элитных квартир увеличилась на 2% до 802,3 тыс. руб., а средний бюджет предложения составил 124, 6 млн руб. (+2% к апрелю 2018 г.).

К началу лета на столичном рынке элитных новостроек насчитывалось 854 элитные квартиры общей площадью 126 тыс. кв.м (также минус 3% относительно апреля), отмечает "БЕСТ-Новострой".