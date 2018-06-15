За 5 месяцев 2018 года в Москве (без учета Новой Москвы) было зарегистрировано 19,1 тыс. ДДУ, что на 47,4% больше аналогичного периода прошлого года. По данным компании Est-a-Tet Объем заключенных сделок составил 1,1 млн кв.м.
Как отмечают эксперты, ТОП-10 застройщиков Москвы реализовали в первые 5 месяцев 65,2% спроса. Тройка лидеров с начала года остается неизменной: ГК ПИК по-прежнему удерживает первое место в рейтинге продаж, на втором месте Группа ПСН, третью позицию занимает MR Group.
Среди наиболее продаваемых проектов у ТОП-10 стали "Мещерский лес" от ГК ПИК, "Гринада" от Группы ПСН, ЖК "Селигер Сити" от MR Group, "Лучи" от ЛСР, "Лесопарковый" от Инград, "LIFE-Ботанический сад 2" у ГК Пионер, "Сердце Столицы" у Донстроя и "Летний сад" у Эталона.
По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева, существенный прирост объемов у данных застройщиков произошел за счет вывода в реализацию новых проектов и корпусов.
Например, компания Инград с начала 2018 года вывела на рынок два новых проекта — "Серебряный парк" и "Преображение", а Capital Group — комплекс небоскребов на Мичуринском "Небо", в котором на протяжении последних двух месяцев фиксируется рекорд сделок, подчеркнул Роман Родионцев.
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