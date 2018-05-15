Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в Подмосковье в апреле 2018 года сократилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,916 тысячи, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на управление Росреестра по Московской области.
Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в апреле 2018 года по сравнению с мартом этого года сократилось на 6,1% и составило 6,916 тысячи. В апреле 2017 года их было 7,817 тысячи, говорится в сообщении.
Число зарегистрированных ипотечных сделок в Подмосковье выросло в апреле на 2% по сравнению с показателем за март, составив 22,408 тысячи.
По данным Росреестра по Московской области, всего в апреле зарегистрировано 139,196 тысячи прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости. В предыдущем месяце этот показатель составлял 140,26 тысячи. В апреле 2018 года зарегистрировано почти на 16,5% меньше прав, чем за аналогичный период 2017 года, когда было зарегистрировано 166,651 тысячи прав.
Вместе с тем, количество зарегистрированных прав на жилые помещения в апреле составило 48,7 тысячи, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в материалах.
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