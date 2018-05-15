Треть новостроек Москвы возведены рядом с крупными торговыми центрами

По итогам первого квартала 2018 года в проектах рядом с крупными торгово-развлекательными центрами выставлены на продажу 10,6 тыс. квартир и 3,6 тыс. апартаментов. По данным экспертов "Метриум" и CBRE, этот объем составляет 29% предложения на первичном рынке "старой" Москвы.

Как показало исследование специалистов "Метриум" (участник партнерской сети CBRE), первичные продажи в жилых и апартаментных комплексах ведутся сегодня рядом с 18 из 22 суперрегиональных торговых центров. Эксперты рассматривали проекты, расположенные в шаговом доступе от ТЦ — в радиусе 1,5 км. В общей сложности возможность посещать крупный торгово-развлекательный центр рядом с домом будет у жителей 72 новостроек "старой" Москвы.

По оценке специалистов CBRE, в "старой" Москве сегодня представлено 22 торгово-развлекательных комплекса, относящихся к категории "суперрегиональный" (арендопригодная площадь — GLA — свыше 50 тыс. кв.м). Суммарная арендная площадь этих моллов составляет 1,9 млн кв.м. Крупнейшим из них является "Авиапарк" на Ходынском поле. GLA объекта — 230 тыс. кв.м, а общая площадь — 390 тыс. "квадратов". С такими показателями он является самым масштабным не только в Москве, но и во всей Европе.

Больше всего суперрегиональных торговых центров расположено в Юго-Восточном административном округе — 6 объектов. На втором месте идут ЗАО (5 ТЦ) и ЮАО (4 ТЦ). Впрочем, по сумме арендопригодных площадей лидером является САО, где сосредоточено 398 тыс. кв.м. ЮВАО и ЮАО занимают вторую и третью строчки с показателями 380 тыс. и 373,2 тыс. кв.м соответственно, отмечают аналитики.

Сообщается, что больше всего проектов расположено рядом с комплексами "Афимолл Сити" и "Европейский" ­- по 11 объектов. По 8 жилых и апартаментных комплексов находятся у ТЦ "Гагаринский" и "Авиапарк". Еще 7 новостроек возводятся в шаговом доступе от ТЦ "Филион".