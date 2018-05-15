Инновационная система сбора мусора появится в домах реновации

В жилых домах, спроектированных и построенных в рамках программы реновации, могут установить оборудование инновационной системой раздельного сбора мусора.

Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. "В домах, построенных по программе реновации, предполагается размещение баков для раздельного сбора мусора. Эти баки будут оснащены датчиками контроля наполненности с возможностью передачи информации в городской информационный центр", — сказал Сергей Левкин.

По его словам, такие новшества предполагают технические требования проектирования домов по программе реновации. "В окончательной редакции эти требования будут утверждены в ближайшее время. Именно этот документ впоследствии станет основой для создания "Московского стандарта реновации", — пояснил Сергей Левкин.

Глава департамента отметил, что использование перспективных информационных технологий так называемого "умного города" направлено на повышение комфортности и безопасности среды проживания.