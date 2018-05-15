Китай вложился в культурно-деловой центр в Москве

Объем инвестиций в строительство китайского культурно-делового центра "Парк Хуамин" на северо-востоке Москвы составил 300 миллионов долларов, заявил журналистам во вторник генеральный директор ООО "Парк Хуамин" Чжао Яньтун.

"В строительство этого комплекса и создание традиционного китайского парка было инвестировано более 300 миллионов долларов. Это деньги различных китайских компаний и корпораций", — сказал Чжао Яньтун.

По его словам, офисы в новом центре займут представительства китайских компаний, среди которых корпорации по газовой и нефтяной добыче, банки и производители бытовой техники.

Чжао Яньтун отметил, что оператором гостиничной башни станет международная сеть отелей Intercontinental. На двух подземных уровнях смогут разместиться 642 автомобиля. На прилегающей к строящемуся деловому центру обустроят традиционный китайс из парк. Здесь появятся: китайский ресторан на 240 мест, оздоровительный центр китайской медицины и зал чайных церемоний, выставочный зал. На территории высадят растения китайского ландшафта, обустроят пешеходные дорожки, установят деревянные мостики, светильники, скамьи для отдыха в традиционном китайском стиле.

Сообщается, что деловой центр "Парк Хуамин" площадью 100 тыс. кв.м строится за счет инвестора. Здесь возведут 22-этажную пятизвездочную гостиницу на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения и 21-этажное офисное здание.

Как рассказал заместитель руководителя управления Мосгосстройнадзора по СВАО Павел Балашов, строительство комплекса "Парк Хуамин" планируется завершить до конца этого года.