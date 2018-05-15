Объем новостроек в Большой Москве в апреле вырос на 16%﻿

В Новой Москве в апреле 2018 года суммарный объем предложения на первичном рынке вырос на 16,1% и составил 483,3 тыс. кв.м, сообщает компания "МИЭЛЬ-Новостройки". Количество лотов, находящихся на экспозиции, также выросло (на 14,3% до 9 124 шт.).

По данным "МИЭЛЬ-Новостройки", в апреле 2018 года традиционно максимальный объем предложения приходился на комфорт-класс (70,6%). За месяц его доля снизилась на 0,5 п.п. Доля экономкласса, наоборот, выросла с 22,4% до 27,0%. Доля бизнес-класса снизилась на 4,0 п.п. до уровня 2,5%. За апрель доля студий и однокомнатных квартир в общей структуре предложения снизилась на 1,4 п.п. (с 46,3% до 44,9%).

В апреле 2018 года средневзвешенная цена НАО составила 104,3 тыс. руб. за кв.м. Относительно марта средневзвешенная цена в данном округе выросла на 0,2%. Средневзвешенная цена ТАО в исследуемый период не изменилась и составила 66,3 тыс. руб. за кв.м, отмечают эксперты.

Доля двухкомнатных лотов выросла с 37,3% до 38,1%. Доля трехкомнатных квартир снизилась на 0,1 п.п. (до 15,8%). Доля многокомнатных квартир выросла на 0,6 п.п. и составила 1,2%. По итогам апреля 2018 года, несмотря на изменения в структуре предложения на первичном рынке Новой Москвы в пользу экономкласса, средняя площадь выставленных лотов увеличилась незначительно (на 0,4%) и составила 53,0 кв.м, сообщает "МИЭЛЬ-Новостройки".

По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, в ближайшие месяцы 2018 года возможен дальнейший рост объема предложения и выход новых ЖК. Дополнительными стимулами, которые подстегнут активность девелоперов, являются поправки в законодательство, повышающие требования к застройщикам при реализации новых проектов. В этой связи многие строительные компании постараются запустить новые проекты до вступления поправок в силу (то есть до конца II квартала 2018 года), подчеркнула Наталья Шаталина.