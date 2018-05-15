Минимальная аренда "однушки" в Москве — 20 тысяч рублей

Арендаторы столичных квартир, заинтересованные в низкобюджетных вариантах, по-прежнему могут рассчитывать на ставку 20 тысяч рублей в месяц, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость. В этом году, начиная с февраля, данную ценовую планку удерживают победители традиционных ежемесячных рейтингов самых доступных предложений в старой Москве.﻿

По данным ИНКОМ-Недвижимость, на первом месте в майском рейтинге наиболее экономичных предложений найма в Москве — 1-комнатная квартира за 20 тысяч рублей в месяц: она расположена на 3-м этаже 5-этажного дома на Химкинском бульваре, по соседству со станцией метро "Сходненская". В квартире проведен косметический ремонт, она меблирована и оборудована новой бытовой техникой.

Строчкой ниже — лот с аналогичной ставкой в размере 20 тысяч рублей: 1-комнатная квартира с современной мебелью и бытовой техникой находится на 16-м этаже 17-этажного дома на улице Маршала Савицкого, в 10 минутах транспортом от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", отмечает ИНКОМ-Недвижимость.

"Бронза" — у объекта со стоимостью найма 22 тысячи рублей. В 5 минутах транспортом от станции метро "Выхино" сдается в аренду "однушка" в хорошем состоянии и со всей необходимой мебелью. Жилплощадь находится на 5-м этаже 12-этажного дома на Лухмановской улице.

На четвертой позиции в рейтинге ИНКОМ-Недвижимость — предложение за 23 тысячи рублей: ухоженная 1-комнатная квартира на 2-м этаже 9-этажного дома в Большом Купавенском проезде, в 5 минутах транспортом от станции метро "Новогиреево". В наличии имеются мебель и бытовая техника.

Замыкает майский ТОП-5 самых низкобюджетных вариантов найма квартир в столице "однушка" со ставкой 25 тысяч рублей. Объект расположен на 7-м этаже 9-этажного дома на Черноморском бульваре, в 4 минутах ходьбы от станции метро "Чертановская". В квартире выполнен косметический ремонт, она меблирована и оборудована необходимой бытовой техникой.