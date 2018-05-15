Средняя ставка по ипотечным кредитам в апреле опустилась до 9,54%

К началу апреля средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в Москве достигла очередного минимума — 9,54%, сообщает компания "Метриум". За первые четыре месяца 2018 года данный показатель уменьшился на 0,23 процентных пункта.

По подсчетам аналитиков компании "Метриум", число ипотечных сделок, зарегистрированных столичным Росреестром с января по апрель, выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Беспрецедентно высокая активность на рынке ипотеки ускоряет динамику сектора новостроек (+41% за тот же период), а также активность покупателей вторичного жилья (+26%).

По данным Росреестра, в апреле в столице заключили 6,1 тыс. договоров долевого участия, что на 19% больше, чем в том же месяце 2017 года. С начала 2018 года это самый высокий результат для московского рынка новостроек, отмечают аналитики "Метриум". По сравнению с прошлым годом данный показатель уступает только наиболее активному с точки зрения спроса декабрю (6,7 тыс. ДДУ).

По мнению аналитиков, активность покупателей в апреле подстегнул резкий обвал рубля по отношению к доллару и евро, хотя этот фактор не был главным в увеличении активности покупателей. К примеру, в феврале спрос в годовом выражении возрос на 71%. По отношению к марту количество ДДУ возросло на 10%, хотя февраль оказался удачнее января на 16%. При этом в феврале не наблюдалось никаких курсовых колебаний.

Всего с начала 2018 года в Москве приобрели порядка 22 тыс. квартир и апартаментов в новостройках, подсчитали в "Метриум", что на 41% больше, чем в тот же период 2017 года. По сравнению с январем-апрелем докризисного 2014 года спрос на первичное жилье в Москве вырос в три раза.