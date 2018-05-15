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Источник Правда.Ру

Дома по реновации оснастят счетчиками энергоресурсов

Экономика » Недвижимость

В кварталах реновации планируется организовать автоматизированный сбор данных о потребляемых объемах тепловой энергии, горячей и холодной воды и электричества. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин 15 мая.

"Дома, которые будут построены в рамках программы реновации, планируется оборудовать новейшими коммунальными системами жизнеобеспечения. Например, инженерное оборудование и системы обеспечения жилых домов энергоресурсами будут интегрированы с информационными системами ресурсоснабжающих организаций города", — сказал С. Левкин.

По его словам, это позволит обеспечить управление, контроль и учет потребления всех энергоресурсов. "Таким образом, планируется автоматизация процессов сбора, обработки, передачи и хранения данных потребления энергоресурсов, в том числе паспортный и инвентарный учет приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды и электричества", — пояснил глава департамента.

Он подчеркнул, что жилье, которое будет возводиться в рамках программы реновации должно прослужить не 50, а 100 лет. "В этот период новые дома должны будут иметь возможность усовершенствоваться без проблем для людей, которые в нем проживают. То есть проектировщики должны выйти на совершенно иной уровень качества технологических решений и закладывать в новые дома перспективу не только завтрашнего дня, а смотреть в будущее", — отметил С. Левкин.

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Темы жилье Москва реновация недвижимость строительство
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