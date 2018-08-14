Правовая неопределенность может обернуться для банков исками дольщиков при недострое объектов, пишет "Коммерсант".
По мнению экспертов, изменившийся порядок банковского сопровождения расчетных счетов застройщиков после принятия закона о долевом строительстве порождает правовую неопределенность и существенные риски получения как санкций от регулятора, так и исков со стороны дольщиков.
Банковское сообщество подготовило письмо главе Минстроя Владимиру Якушеву с просьбой ускорить подготовку разъяснений со стороны ведомства.
В частности, большое беспокойство вызывает трактовка переходных положений, касающихся застройщиков, которые получили разрешение на строительство до 1 июля 2018 года. В отношении них действует упрощенный порядок сопровождения расчетных счетов. Он предусматривает частичный контроль со стороны банка за операциями.
По утверждению экспертов, в работе со старыми разрешениями банки попадают под серьезные правовые риски.
Сообщается, что Минстрой подготовил информационное письмо по организации банковского сопровождения. В ближайшее время оно будет направлено в уполномоченные банки.
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