Дисконт в новостройках доходит до 30%﻿

Скидки в сданных жилых комплексах бизнес-класса составляют 10%, сообщает компания Est-a-Tet. В некоторых случаях размер дисконта может достигать 30%.

По мнению аналитиков, самые бюджетные предложения распродаются еще до сдачи дома.

Если же в продаже остаются малоликвидные лоты с неудачными планировками, завышенной площадью или на первом этаже, застройщик вынужден предлагать солидный дисконт, размер которого может достигать 30%, подчеркивают эксперты.

В настоящее время на квартиры в готовых новостройках бизнес-класса приходится около 10% предложения в старых границах Москвы.

Одно из наиболее бюджетных предложений представлено в ЖК Shirokaya на северо-востоке столицы в Лосиноостровском районе. Это студия площадью 30,7 кв.м стоимостью 5,4 млн рублей.

На втором месте в ТОП-10 бюджетных квартир в готовых новостройках бизнес-класса — предложение в новом жилом комплексе "Концепт-House" в Можайском районе на западе столицы. Здесь за 5,5 млн рублей можно приобрести студию площадью 27,8 кв.м.

На третьем месте — лот площадью 48,2 кв.м, который можно приобрести за 7,6 млн рублей в ЖК "Крылатский".

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Москве более 1 млн кв.м жилья бизнес-класса. Третья часть находится в сданных домах. Основная часть квартир (81,5%) этого сегмента находится в бюджете до 24,9 млн рублей. Наиболее востребованными стали квартиры в ценовом диапазоне от 10 до 14,9 млн рублей. Их доля составила 25,9%.

Основной объем предложения квартир бизнес-класса относится к 70-79,9 кв.м (13,9%), отмечают аналитики.