Правила долевого строительства для Крыма изменят

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подготовит специальные изменения в законодательство о долевом строительстве для застройщиков Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы строительного ведомства Владимира Якушева.

По его словам, девелоперы в Крыму по ряду законодательных позиций не подходят под финансовые ограничения. "Поэтому мы сейчас будем в том числе с депутатами это проговаривать", — подчеркнул Владимир Якушев, выступая на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества.

Такие изменения будут внесены на уровне закона или подзаконного акта. Министр добавил, что в Крыму представлены лишь 2 из 54 уполномоченных банков, которые имеют право открывать эксроу-счета.

Напомним, что в настоящее время только два банка в России создали специальные кредитные продукты по проектному финансированию строительства — Сбербанк и банк "Российский капитал". Также представители банка ВТБ заявляли о готовности к введению эскроу-счетов и банковскому сопровождению при строительстве жилья.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2019 года запланирован переход на исключительное использование счетов эскроу при долевом строительстве.