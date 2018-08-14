В Москве ежегодно сдается от 300 до 400 тыс. "квадратов" апартаментов, сообщает пресс-служба стройкомплекса столицы. Это составляет 20-30% от всего ввода жилья.
По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, объемы строительства апартаментов в столице в последние годы растут. "Сейчас в Москве возводится около 2 млн кв. метров объектов временного проживания", — отметил К. Тимофеев.
Он подчеркнул, что необходимо прорабатывать механизмы защиты дольщиков, вкладывающих деньги в строительство апартаментов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшее время необходимо определиться с юридическим статусом апартаментов.
В настоящее время почти половина апартаментов возводится в бывших промзонах или размещается в бывших производственных зданиях.
С законодательной точки зрения, это нежилые помещения, предназначенные для временного проживания. Но самое главное то, что сейчас апартаменты в России носят статус нежилых помещений. Иными словам, люди могут в них жить, но не могут зарегистрироваться.
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