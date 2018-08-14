Пятая часть новостроек находится в Ленинском районе

Ленинский район возглавил ТОП-10 популярных локаций первичного рынка Подмосковья, говорится в исследовании bnMAP.pro.

Как отмечают эксперты, в настоящее время в Московской области реализуются проекты, которые по темпам продаж вполне успешно конкурируют даже с самыми востребованными жилыми комплексами Москвы.

По данным bnMAP.pro, за первое полугодие 2018 года в Московской области физлицами было подписано 24 598 договоров долевого участия. Причем 85% от этого количества сделок пришлось на новостройки, расположенные всего в 10 округах Подмосковья.

Лидером по числу сделок физлиц с новостройками стал Ленинский район (21%). Второй и третье места занимают Красногорск (13%) и Люберцы (12%). Далее идут Одинцовский район, Химки, Балашиха, Мытищи, Королев и другие.

По мнению аналитиков, покупателей жилья в районах-лидерах Подмосковья привлекают в первую очередь доступные цены на квартиры (58% от всех проданных за первое полугодие квартир в области — студии и 1-комнатные).

Как сообщили "Правде.Ру", в Ленинском районе минимальный бюджет покупки — 1,65 млн руб., в Красногорске — 1,14 млн руб., в Люберцах — 1,43 млн руб., в Одинцовском районе — 1,8 млн руб.

Помимо этого, районы из ТОП-5 наиболее близко расположены к МКАД, обеспечены железнодорожным сообщением с Москвой или связаны маршрутом общественного транспорта с ближайшей станцией метро.