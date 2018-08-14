Кипр испытывает дефицит офисов

Почти 90% офисных площадей класса "А" на Кипре уже арендованы или находятся в собственности, отмечает компания Kalinka Group.

Как подчеркивают эксперты, обязательным требованием к компаниям-резидентам Кипра является наличие офиса. Поэтому иностранные фирмы, которые переносят свои представительства в республику, вынуждены искать офис в аренду или приобретать его.

На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что офисных помещений класса "А", в которых сегодня есть огромная потребность у компаний, выбирающих Кипр местом своего базирования, катастрофически не хватает.

По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, еще недавно отдельных офисных центров даже в крупных городах просто не было. Рабочие пространства размещались на первых этажах жилых домов.

"Сейчас ситуация со строительством офисных зданий изменилась, но самые активные деловые районы все равно не имеют вакантных площадей. К примеру, на Макариос авеню — центральной и одной из главных улиц Лимасола, плотно застроенной офисными центрами, — практически невозможно найти свободное помещение", — подчеркивает Екатерина Румянцева.

Как узнала "Правда.Ру", в настоящее время на Кипре до 65% спроса приходится на аренду. Около 35% владельцев бизнеса приобретают офисные площади в собственность. В Лимасоле ставка аренды офисов А-класса в среднем составляет от €40 до €60 за кв. метр.

По мнению аналитиков, дополнительно спрос на офисы может подстегнуть недавно выпущенное предписание Центрального банка Кипра, обязывающее коммерческие банки закрывать счета офшорных компаний.