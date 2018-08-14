Малогабаритные студии на первичном рынке жилья в старых границах Москвы практически не имеют перспектив для развития, считают эксперты компании ИНКОМ-Недвижимость.
По мнению аналитиков, причина — в высокой себестоимости строительства внутри МКАД. В настоящее время на студии здесь приходится не более 4% предложения столичной "первички".
В то же время, в ТиНАО отмечен годовой рост востребованности малометражек студийного формата — с 4% до 9%, в Подмосковье — с 9% до 12%.
Эксперты считают, что доступность ипотеки расширяет покупательские возможности. Те, кто ранее планировал приобрести небольшую студию, сегодня при тех же финансовых возможностях способен позволить себе полноценную однокомнатную квартиру.
По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, для девелоперов массовое строительство студий в старых границах Москвы нецелесообразно ввиду высокой себестоимости и дороговизны реализации проектов, поэтому здесь в основном представлены средние и высшие ценовые сегменты — "комфорт", "бизнес" и элитный.
"Метражи студий в них нередко сопоставимы с габаритами полноценных квартир и могут достигать 100-150 кв.м. Наращивание объемов строительства малометражек (площадью до 32 кв.м) в границах МКАД с позиции девелоперов бесперспективно", — подчеркнул Дмитрий Таганов.
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