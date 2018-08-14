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Источник Правда.Ру

Реестр дольщиков ЖК "Царицыно" оформят осенью

Экономика » Недвижимость

Формирование реестра требований дольщиков по делу о банкротстве бывшего застройщика ЖК "Царицыно" планируется завершить уже этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На заседании межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков, которое прошло в прокуратуре города Москвы, было подтверждено, что на стройплощадке ЖК "Царицыно" возобновлены работы. 

В ходе встречи был поднял вопрос о страховых выплатах. Городская прокуратура в настоящее время проводит проверку по поводу обоснованности отказа ООО "Проминстрах" в выплате страхового возмещения участникам долевого строительства.

Напомним, что строительство ЖК "Царицыно" (ул. 6-я Радиальная, вл. 7) на юге Москвы началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено. 

 

По решению Минстроя России новым застройщиком стал АО "Мосотделстрой №1".

Как писала ранее "Правда.Ру", арбитражный суд определил, чтобы АО "Московский комбинат хлебопродуктов" открыл в уполномоченном банке спецсчет и до 10 сентября 2018 года АО "Мосотделстрой №1" погасил обязательные платежи, которые предусмотрены в рамках процедуры банкротства бывшего застройщика. 

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Темы дольщики Царицыно долгострой недвижимость строительство
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