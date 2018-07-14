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Источник Правда.Ру

"Рассказовка" и "Новопеределкино" готовы к открытию - Хуснуллин

Экономика » Недвижимость

Станции метро "Рассказовка" и "Новопеределкино" "желтой" линии метро прошли финальные испытания перед открытием, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, строительные работы на участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" находятся на финишной прямой. "Сейчас мы передаем помещения эксплуатирующим службам метрополитена, сами станции проходят итоговые проверки перед сдачей", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, станция "Рассказовка" уже прошла финальную проверку, также испытания прошла и станция "Новопеределкино", однако с некоторыми замечаниями. "Замечания будут устранены в течение ближайших недели-двух, и станция будет полностью готова. Завершаются работы и на других станциях этого участка", - отметил заммэра.

Глава стройкомплекса подчеркнул, что сейчас большое внимание уделяется благоустройству территорий, прилегающих к новым станциям. "Рядом со станциями появятся зеленые скверы, цветники, общественное пространство, установят лавочки и другие небольшие архитектурные формы", - сказал М.Хуснуллин.

Сообщается, что запустить участок "желтой" линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" планируется в конце лета - начале осени этого года. Этот участок включает в себя семь новых станций, его протяженность составляет около 14,2 км. Одновременный ввод в эксплуатацию семи станций метро в последний раз до этого происходило более 30 лет назад.

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Темы метро станция недвижимость строительство Московское метро
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