Станции метро "Рассказовка" и "Новопеределкино" "желтой" линии метро прошли финальные испытания перед открытием, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам заммэра, строительные работы на участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" находятся на финишной прямой. "Сейчас мы передаем помещения эксплуатирующим службам метрополитена, сами станции проходят итоговые проверки перед сдачей", - сказал М.Хуснуллин.
По его словам, станция "Рассказовка" уже прошла финальную проверку, также испытания прошла и станция "Новопеределкино", однако с некоторыми замечаниями. "Замечания будут устранены в течение ближайших недели-двух, и станция будет полностью готова. Завершаются работы и на других станциях этого участка", - отметил заммэра.
Глава стройкомплекса подчеркнул, что сейчас большое внимание уделяется благоустройству территорий, прилегающих к новым станциям. "Рядом со станциями появятся зеленые скверы, цветники, общественное пространство, установят лавочки и другие небольшие архитектурные формы", - сказал М.Хуснуллин.
Сообщается, что запустить участок "желтой" линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" планируется в конце лета - начале осени этого года. Этот участок включает в себя семь новых станций, его протяженность составляет около 14,2 км. Одновременный ввод в эксплуатацию семи станций метро в последний раз до этого происходило более 30 лет назад.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.
"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.