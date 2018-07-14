Строительство нового моста через канал им.Москвы в составе северо-западной хорды планируется завершить до конца 2019 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам заммэра, на сегодня работы по строительству дорог северо-западной хорды фактически завершены. Однако для улучшения дорожного трафика было принято решение о строительстве нового дополнительного моста через канал им.Москвы в районе шлюзов", - отметил М.Хуснуллин.
Он отметил, что на остальных участках северо-западной хорды работы уже завершены. "Новая скоростная магистраль улучшит дорожную ситуацию в районах северо-запада и севера города на 10-15%. Также снизится загруженность и вылетных магистралей, и развязок на МКАДе", - подчеркнул М.Хуснуллин.
Напомним, что протяженность дорог, построенных в составе северо-западной хорды, составляет более 50 км, также было построено около 25 таких транспортных сооружений, как тоннели и эстакады, а также около 30 надземных и подземных пешеходных переходов.
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