Строительство подземного перехода между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" большой кольцевой линии планируется завершить в конце 2019 - начале 2020 года, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам заммэра, идет ювелирная работа по строительству подземного перехода между двумя действующими станциями метро. "Необходимо соблюдать осторожность и все требования по безопасности при работе на действующих линиях", - отметил М.Хуснуллин.
"По нашим оценкам подземный переход между "Петровским парком" и "Динамо" откроется в конце 2019 - начале 2020 г.", - сказал М.Хуснуллин.
Он отметил, что в настоящее время между станциями действует наземный переход. "Работа осложняется еще и тем, что проходит на достаточно большой глубине, в сложных грунтах", - добавил М.Хуснуллин.
Глава стройкомплекса напомнил, что станция метро "Петровский парк" была открыта в составе первого участка большой кольцевой линии метро в начале этого года.
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