Станции "Динамо" и "Петровский парк" соединят в 2020 году

Строительство подземного перехода между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" большой кольцевой линии планируется завершить в конце 2019 - начале 2020 года, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, идет ювелирная работа по строительству подземного перехода между двумя действующими станциями метро. "Необходимо соблюдать осторожность и все требования по безопасности при работе на действующих линиях", - отметил М.Хуснуллин.

"По нашим оценкам подземный переход между "Петровским парком" и "Динамо" откроется в конце 2019 - начале 2020 г.", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что в настоящее время между станциями действует наземный переход. "Работа осложняется еще и тем, что проходит на достаточно большой глубине, в сложных грунтах", - добавил М.Хуснуллин.

Глава стройкомплекса напомнил, что станция метро "Петровский парк" была открыта в составе первого участка большой кольцевой линии метро в начале этого года.