Двадцать станций метро построят в Новой Москве

Порядка 20 станций метро построят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы, говорится в сообщении Департамента градостроительной политики Москвы.

Длина городской подземки в ТиНАО увеличится на 70 км. По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в этом году присоединенные территории получат две линии метро - продлят Калининско-Солнцевскую и Сокольническую ветки. Осенью в Новой Москве заработает станция "Рассказовка".

До конца года строители завершат возведение четырех станций красной ветки — "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Столбово", — отметил Владимир Жидкин.

Сообщается, что на базе станции "Столбово" построят крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит две линии метро — Сокольническую и новую ветку, которая пройдет от Московского центрального кольца.

Новая ветка возьмет начало от "Севастопольского проспекта", к Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построят еще две станции и соединят с "Улицей Новаторов" БКЛ. Этот отрезок планируют возвести в 2022 году.

После 2022 года от "Столбово" протянут линию до Троицка. На этом отрезке расположатся станции "Сосенки", "Воскресенское", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк", отмечается в сообщении.