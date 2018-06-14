Четыре новых депо для метро построят в Москве﻿

Четыре электродепо для столичного метрополитена планируется построить в 2018–2022 годах, говорится в сообщении Департамента строительства Москвы. Среди них депо"Солнцево", "Руднево", "Столбово" и "Южное".

По словам главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, в указанный период планируется также расширить электродепо «Владыкино» и реконструировать депо «Сокол».

Всего в столичной подземке в настоящее время эксплуатируется 18 электродепо. Помимо выполнения основной функции — отстоя, планового обслуживания и мойки подвижного состава — депо являются базовыми предприятиями по ремонту поездов и вспомогательному производству, отмечается в сообщении Департамента строительства Москвы.

Напомним, что 11 июня открылось электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии. Электродепо "Лихоборы" — это целый комплекс из 38 зданий и сооружений. В депо будет осуществляться ремонт и техобслуживание подвижного состава Люблинско-Дмитровскй линии метро. Депо сможет принимать 32 состава для ночного отстоя и 10 составов на ремонт и мойку.