Десятая часть новостроек страны приходится на Москву

За 2010-2016 гг. в России было введено в эксплуатацию больше жилых домов (506 млн кв.м), чем за всё десятилетие 2000-х годов. По данным ЦИАН, почти десятая часть новостроек находится в Москве.

Как отмечают эксперты, доля жилых домов, построенных в 2010-е гг., сейчас составляет 11,4% от всей городской застройки в РФ. Только за 2010-2016 гг. Из них 288 млн кв.м (57%) пришлось на многоквартирное многоэтажное жилье и 218 млн кв.м (43%) на индивидуальные жилые дома.

По объему жилищного строительства в анализируемом периоде предсказуемо лидируют агломерации Москвы (73 млн кв.м) и Санкт-Петербурга (31 млн кв м), сообщает ЦИАН.

Более 10 млн кв.м в 2010-е годы было построено также в агломерациях Ростова-на-Дону (14,1 млн кв.м), Новосибирска (13,6 млн кв.м), Екатеринбурга (13,5 млн кв.м), Краснодара (13,3 млн кв.м), Саратова (11,4 млн кв.м), Казани (10,7 млн кв.м), Уфы (10,7 млн кв.м) и Тюмени (10,3 млн кв.м).

В аутсайдерах по объему нового строительства — агломерации Магнитогорска, Улан-Удэ и Иванова. В них в текущем десятилетии было введено в эксплуатацию менее 2 млн кв.м, отмечают аналитики.