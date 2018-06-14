Мэрия продаст офисы после переезда в "Москва-Сити"﻿

Москва собирается заработать более 16 млрд рублей на продаже офисных зданий городских структур, переезжающих в деловой центр "Москва-Сити", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Сообщается, что освобождающиеся после переезда городских структур в "Москва-Сити" здания в ближайшее время будут выставлены на торги. Всего планируется продать на аукционах 51 объект общей площадью 79 800 кв.м.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, стартовая стоимость достигает 15,74 млрд руб. По итогам торгов стартовые цены увеличатся на 10-15%, подчеркнул Максим Гаман.

Как пишут "Ведомости", сейчас в этих помещениях располагается 4400 сотрудников департаментов городского имущества, информационных технологий, торговли и транспорта и подведомственных им организаций.

По словам Максима Гамана, они разбросаны по всему центру города, большинство их построено в первой половине XX века, и их содержание обходится недешево.

"Ведомости" отмечают, что городские структуры переедут в "Москву-Сити" до конца июня. Они займут с первого по 25-й этаж башни "Око". Общая площадь офисов превысит 51 тыс. кв.м.