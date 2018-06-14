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Источник Правда.Ру

Новая Москва лидирует по числу сделок в новостройках

Экономика » Недвижимость

7 из 10 столичных проектов-лидеров по числу сделок физлиц располагаются на территории Новой Москвы, остальные три проекта находятся за пределами МКАД и относятся к проектам массовой жилой застройки (панельное домостроение), сообщает bnMAP.pro. 

Специалисты аналитической IT-платформы bnMAP.pro составили рейтинг 10 проектов, в которых было зафиксировано максимальное количество подписанных договоров с физическими лицами по итогам апреля-мая 2018 года.

В границах старой Москвы на вершине рейтинга по количеству сделок, заключенных физлицами, оказались такие новостройки, как "Некрасовка", "Лучи" (район Солнцево) и "Жемчужина Зеленограда". Кроме того, в ТОП-10 попали три проекта "Группы ПСН" — "Мир Митино", "Гринада" в Бутово и "Домашний" в Марьино.

В Новой Москве в лидерах по количеству сделок физлиц оказались "Саларьево Парк", "Южное Бунино" и "Москвичка". Все три новостройки расположены в Новомосковском административном округе, отмечает bnMAP.pro. 

 

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Темы Новая Москва квартиры в Москве рынок недвижимости строительство жилья
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