Объем предложения на вторичном рынке столицы в мае сократился на 5% и составил 40,5 тыс. квартир. По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" на вторичном рынке Москвы средняя удельная цена предложения в мае увеличилась на 1% и составила 216,9 тыс. руб./кв.м.
По отношению к маю прошлого года средняя удельная цена предложения увеличилась на 1,8%. По словам управляющего партнера "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Марины Толстик, основной причиной небольшого роста цен является вымывание наиболее ликвидных предложений и увеличение в структуре предложения квартир в наиболее дорогих категориях домов.
Как отмечают эксперты, изменение цены предложения по классам по отношению к маю прошлого года было неравномерным. Средняя цена предложения квартир бизнес-класса уменьшилась на 3,9%, стандарт-класса — на 0,8%. А вот в комфорт-классе, наоборот, отмечен прирост — плюс 2,6%.
По мнению аналитиков, такая разница объясняется соотношением спроса и предложения в каждом из классов. Но дополнительное влияние на рост цены предложения в комфорт-классе оказало также увеличение доли квартир в монолитных домах.
По итогам января-мая 2018 г. средняя цена проданных квартир составила 9,4 млн рублей, что сопоставимо с таким же периодом прошлого года, сообщает "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".
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