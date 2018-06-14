Пентхаусы комфорт-класса упали в цене на треть﻿

За год пентхаусы комфорт-класса подешевели почти на треть. По данным компании "Метриум", в новостройках сегодня насчитывается 57 лотов комфорт- и бизнес-класса. Это составляет лишь 0,1% от общего объема предложения на первичном рынке "старой" Москвы.

По данным "Метриум", сегодня в новостройках столицы пентхаусы предлагаются в 9 жилых и апартаментных комплексах комфорт- и бизнес-класса. Территориально подавляющее большинство пентхаусов относится к Северо-Восточному административному округу — здесь предлагается 42 лота в трех проектах.

По итогам I квартала 2018 года средняя стоимость квадратного метра в пентхаусах комфорт-класса составляет 226,4 тыс. рублей для квартир и 203,4 тыс. рублей для апартаментов. За год цены снизились почти на треть за счет выхода в продажу большего количества лотов.

В бизнес-классе средний квадратный метр для пентхаусов в статусе квартир составляет 258,4 тыс. рублей. За год показатель снизился на 13,8%. Пентхаусы-апартаменты также подешевели за последние 12 месяцев: снижение средней стоимости составило 16,9% до уровня 375,2 тыс. рублей за кв.м.

Как отменчают аналитики, еще год назад количество пентхаусов в рассматриваемых сегментах было значительно меньше — за последние 12 месяцев объем предложения вырос почти в 5 раз. Это стало возможным за счет выхода большого количества новых объектов. В частности, стартовали продажи пентхаусов в двух комплексах комфорт-класса и трех новостройках бизнес-класса.

По словам управляющего партнера "Метриум" Марии Литинецкой, еще совсем недавно было невозможно представить себе пентхаус комфорт-класса, а в бизнес-классе предложение в этой категории было ограничено лишь несколькими лотами. Сегодня счет идет уже на десятки. И хотя в масштабах всего рынка эти цифры мало заметны, для развития данного формата они имеют большое значение, подчеркнула Мария Литинецкая.