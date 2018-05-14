Дорожную развязку между ТТК и Рязанским проспектом построят к 2021 году

В скором времени в столичном мегаполисе появится еще одна транспортная развязка - между ТТК и Рязанским проспектом. Ее планируют построить до конца 2020 года, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу стройкомплекса Москвы.

"До конца 2020 года будет закончены работы по возведению развязки через пути Курского направления железной дороги, соединяющей Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо", — говорится в пресс-релизе.

Предполагается строительство около 6,4 километра дорог. Они включают в себя два путепровода через железнодорожные пути Курского направления МЖД, эстакаду левоповоротного съезда с Рязанского проспекта на Новохохловскую улицу и мост через реку Нищенка по Новохохловской улице, а также два подземных пешеходных перехода на 30 и 50 метров, отмечает РИА Новости.

Также за это время предполагается завершить строительство многоуровневой развязки через Казанское и Горьковское направление железных дорог на участке от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, добавляется в сообщении пресс-службы стройкомплекса.