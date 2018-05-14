Количество ипотечных сделок в Москве за год выросло на 78%

В апреле на столичном рынке недвижимости было зарегистрировано 7 202 ипотечных договора. Это на 8% больше, чем в минувшем марте (6 662 договора) и на 78% выше уровня апреля 2017 года (4 045), говорится в сообщении Росреестра по Москве.

Всего с января по апрель в столице зарегистрировано 23 380 ипотечных сделок. В конце апреля Центральный банк РФ оставил ключевую ставку без изменений на прежнем уровне 7,25%. Тем не менее с начала года ставка понижалась дважды, что сказалось на росте популярности ипотечного кредитования в Москве, отмечается в сообщении пресс-службы Росреестра по Москве.

Также рост зафиксирован на рынке долевого жилищного строительства столицы. В прошлом месяце зарегистрировано 6 105 договоров долевого участия (ДДУ), что на 10% больше, чем в марте этого года (5 534 ДДУ) и на 18% — чем в апреле 2017 года (5 147). За первые 4 месяца текущего года в Москве заключено 22 005 ДДУ, говорится в пресс-релизе.

С января по апрель в Москве зарегистрировано 43 131 право по договорам купли-продажи (мены) жилой недвижимости. При этом планомерный рост показателей в данном сегменте в среднем на 15% в месяц с начала года отражает высокую активность на рынке столицы, отмечается в сообщении.