Рост цен на "вторичке" Москвы за год отмечен только в СЗАО

За год цены на вторичное жилье в столичном мегаполисе снизились во всех округах за исключением СЗАО, сообщает "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости". Рост цены предложения в СЗАО вызван значительным увеличением в структуре предложения внутри округа доли предложения в домах высокого ценового сегмента.

По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", доля квартир в монолитных и монолитно-кирпичных домах в этом округе увеличилась с 27% в апреле прошлого года до 38% в апреле 2018 года (это максимальный прирост доли квартир в монолитных и монолитно-кирпичных домах среди всех округов).

По итогам апреля значимый прирост цены предложения на вторичном рынке Москвы отмечен в ЗАО (+1,9% к марту). Лишь в этом округе прирост цены превысил размер погрешности. В Новомосковском округе средняя удельная цена предложения, наоборот, скорректировалась на 1% до уровня февральского значения, отмечают эксперты.

Средняя удельная цена предложения на "вторичке" в апреле увеличилась на 1,3% и составила 214,7 тыс. руб./кв.м. Однако основной причиной небольшого роста цен является вымывание наиболее ликвидных предложений и увеличение в структуре предложения квартир в наиболее дорогих категориях домов. По отношению к апрелю прошлого года средняя удельная цена предложения практически не изменилась, подчеркивают аналитики.

Как сообщает "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", объем предложения на вторичном рынке Москвы начал постепенно восстанавливаться после снижения в декабре 2017 — феврале 2018 гг. В апреле 2018 г. он составил 42,6 тыс. квартир. Среднемесячное значение объема предложения за январь-апрель 2018 года сопоставимо с таким же показателем за аналогичный период прошлого года.

По словам управляющего партнера "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Марины Толстик, изменение цены предложения по классам за год было неравномерным. Средняя цена предложения квартир бизнес-класса уменьшилась на 5,5%, стандарт-класса — на 1,1%. А вот в комфорт-классе, наоборот, отмечен прирост — плюс 1,6%, — рассказывает. Такая разница объясняется соотношением спроса и предложения в каждом из классов. Но дополнительное влияние на рост цены предложения в комфорт-классе оказало также увеличение доли квартир в монолитных домах, подчеркнула Марина Толстик.