Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Рост цен на "вторичке" Москвы за год отмечен только в СЗАО

Экономика » Недвижимость

За год цены на вторичное жилье в столичном мегаполисе снизились во всех округах за исключением СЗАО, сообщает "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости". Рост цены предложения в СЗАО вызван значительным увеличением в структуре предложения внутри округа доли предложения в домах высокого ценового сегмента. 

По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", доля квартир в монолитных и монолитно-кирпичных домах в этом округе увеличилась с 27% в апреле прошлого года до 38% в апреле 2018 года (это максимальный прирост доли квартир в монолитных и монолитно-кирпичных домах среди всех округов). 

По итогам апреля значимый прирост цены предложения на вторичном рынке Москвы отмечен в ЗАО (+1,9% к марту). Лишь в этом округе прирост цены превысил размер погрешности. В Новомосковском округе средняя удельная цена предложения, наоборот, скорректировалась на 1% до уровня февральского значения, отмечают эксперты. 

Средняя удельная цена предложения на "вторичке" в апреле увеличилась на 1,3% и составила 214,7 тыс. руб./кв.м. Однако основной причиной небольшого роста цен является вымывание наиболее ликвидных предложений и увеличение в структуре предложения квартир в наиболее дорогих категориях домов. По отношению к апрелю прошлого года средняя удельная цена предложения практически не изменилась, подчеркивают аналитики. 

Как сообщает "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", объем предложения на вторичном рынке Москвы начал постепенно восстанавливаться после снижения в декабре 2017 — феврале 2018 гг. В апреле 2018 г. он составил 42,6 тыс. квартир. Среднемесячное значение объема предложения за январь-апрель 2018 года сопоставимо с таким же показателем за аналогичный период прошлого года. 

По словам управляющего партнера "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Марины Толстик, изменение цены предложения по классам за год было неравномерным. Средняя цена предложения квартир бизнес-класса уменьшилась на 5,5%, стандарт-класса — на 1,1%. А вот в комфорт-классе, наоборот, отмечен прирост — плюс 1,6%, — рассказывает. Такая разница объясняется соотношением спроса и предложения в каждом из классов. Но дополнительное влияние на рост цены предложения в комфорт-классе оказало также увеличение доли квартир в монолитных домах, подчеркнула Марина Толстик.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы жилье строит округ Москвы недвижимость вторичный рынок жилья
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 14.05 не сдаются
Практика
О смотре европейской песни и пляски
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Читательский топ
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Почему Лондон попросит прощения у Москвы
Новости Все >
Дума рассмотрит закон о снижении зарплаты депутатов до народной
Порошенко лично присмотрит за испытанием "Джавелинов"
У провинциальных должников по ЖКХ отберут имущество
Экс-генерал бундесвера: Россия вернула войну в Европу
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
США создают военную базу в Сирии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
США и Канада
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Правда ТВ
Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара
Пермь
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Шоу-бизнес
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"

Певица Юлия Самойлова не попала в финал музыкального конкурса "Евровидение". Это первый случай с 2004 года, когда российский исполнитель не прошел отбор.

Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Мир
Трамп доставит ядерный заряд к Кремлю за шесть минут
Мир
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Экономика
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
Мир
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
Украина
СБУ поражено: украинские студенты нагло практикуются в Крыму
Пермь
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 14.05 не сдаются Соломон Соловьев Василий Амирджанов О смотре европейской песни и пляски Василий Амирджанов Любовь Степушова Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании Любовь Степушова
Комментарии
Спецпосла США Волкера сделали хозяином Украины
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Кого развалит вторая холодная война
США создают военную базу в Сирии
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Турция выходит из НАТО в Красное море
Отсель грозить: как сделать Америке больно, но не пораниться самим
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
Кто следующий: "грязные танцы" раскачивают систему?
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
России обещают полную изоляцию. Пора бояться?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?

В геополитике существует поверье, что мир – это хороший предлог для войны. Это поверье появилось из военной философии Сунь-цзы.

Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался