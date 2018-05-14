Новая канализационно-насосная станция будет построена в Химках

В подмосковных Химках будет возведена новая канализационно-насосная станция (КНС), сообщает Девелоперская компания Urban Group. Запуск станции планируется уже в III квартале 2018 года, объем инвестиций в проект превышает 300 млн рублей.

Как отмечает Urban Group, новая станция обеспечит канализацией и водоотведением район Клязьма-Старбеево и Северо-западную промышленно-коммунальную зону. Сейчас два района Химок обеспечивает устаревшая канализационно-насосная станция, построенная в 1970-х годах. Ее производительность составляет 1350 кубометров в сутки, притом перспективная потребность в водоотведении в несколько раз выше. Новая КНС сможет отводить до 20 тыс. кубометров в сутки, что с большим запасом покроет потребность развивающихся районов.

Эксперты Urban Group подчеркивают, что новая канализационно-насосная станция будет относиться к наивысшей категории надежности, и будет оснащена автоматическим управлением насосами. Для повышения безопасности предусмотрены звуковой и световой сигналы аварийного уровня и закрытие автоматической задвижки на подводящем трубопроводе с выводом сигналов на пульт дежурного оператора. Такие решения практически полностью исключат возможность перебоев в работе.

Помимо станции будет расширена и трубопроводная сеть коллектора. Будет построено два новых участка, благодаря чему ее протяженность превысит 10 км. Новые трубопроводы будут повышенного диаметра от 400 до 800 мм на разных участках. Приступить к строительству Urban Group планирует уже в мае-июне текущего года, сейчас завершено проектирование, подготовлена инвестпрограмма. Уже в начале осени состоятся пробные пуски новой системы.

По словам PR-директора Urban Group Олега Быкова, станция полностью покроет потребности в водоотведении двух районов Химок, как текущие, так и планирующиеся, а также позволит подключить к водоотведению новых абонентов — строящиеся сейчас жилые комплексы. Действующая же станция будет запасной, за счет чего повысится надежность и отказоустойчивость инфраструктуры, отметил Олег Быков.