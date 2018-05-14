Минимальная цена элитной квартиры в Москве составила 60 млн. руб

На рынке квартир минимальный бюджет предложения представлен в Тверском и Мещанском районах — 59,4 и 78,8 млн. руб. соответственно, подсчитали аналитики компании "БЕСТ-Новострой".

По данным экспертов в апреле уровень девелоперской активности на рынке элитных новостроек в целом оставался достаточно высоким. В результате, сегодня на первичном рынке элитной недвижимости реализуется 32 комплекса с квартирами и 31 апартаментный комплекс. В рамках этих проектов в экспозиции представлено 884 квартиры общей площадью 130 тыс. кв. м и 889 апартаментов — площадью 102 тыс. кв.м.

При этом и в формате квартир, и в формате апартаментов рынок элитных новостроек за прошедший месяц продемонстрировал положительную ценовую динамику. В частности, на первичном рынке элитных квартир средневзвешенная стоимость квадратного метра выросла на 4% до 796 тыс. руб., а на первичном рынке элитных апартаментов увеличилась до 741 тыс. руб. (также +4%), подчеркивает "БЕСТ-Новострой".

Аналитики отмечают, что по итогам апреля вырос также и средний бюджет предложения элитных квартир и элитных апартаментов — в первом случае до 122,4 млн руб., во втором — до 91,3 млн руб. (+5% и +6% соответственно).

Примечательно, по утверждению экспертов, что на первичном рынке элитных квартир среди районов г. Москвы лидером и по удельной стоимости квадратного метра, и по среднему предлагаемому бюджету предложения является Арбат, где средняя стоимость 1 кв.м составляет 1,136 млн руб., а средний бюджет — 198 млн руб.

В формате апартаментов абсолютным лидером по этим показателям остается район Хамовники — здесь средняя стоимость квадратного метра составляет 1,4 млн руб., а средний бюджет предложения — 229,4 млн руб, отмечает "БЕСТ-Новострой".

Вместе с тем, самые доступные по бюджету лоты представлены в апартаментных комплексах, расположенных в Мещанском, Басманном и Красносельском районах - в этих локациях средний бюджет предложения варьируется от 17,2 до 51,7 млн руб.

На рынке квартир минимальный бюджет предложения представлен в районах Тверской (59,4 млн руб.) и Мещанский (78,8 млн руб.).