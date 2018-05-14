Спрос на элитную недвижимость в Москве вырос на 25%

Количество заключенных в апреле сделок с элитной недвижимостью в столичном мегаполисе на 25% превысило прошлогодний показатель, сообщает компания Kalinka Group.

Предоставление застройщиками дисконтов, вывод на рынок новых объектов и активные продажи в выведенных ранее жилых комплексах дали свои плоды, отмечают аналитики. В апреле этого года заключено на 25% больше сделок, чем в апреле 2017 года. Средняя стоимость проданного лота составила порядка 57,8 млн рублей, что на 33% меньше по сравнению с апрелем 2017 года. Средняя площадь проданного лота составила 103,5 кв.м, — это на 22% меньше, чем годом ранее.

По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, продавались в основном премиальные объекты, недавно появившиеся в экспозиции, чем и обусловлено снижение качественных показателей сделок. Многие покупатели стремились закрыть задачу с приобретением недвижимости до майских праздников, что также повлияло на всплеск спроса.

По данным компании Kalinka Group, объем предложения при этом практически равен прошлогоднему, прирост в сравнении с апрельским показателем 2017 года составил лишь 3%. На первичном рынке в апреле 2018 года экспонировалось порядка 2070 лотов, новых проектов не выходило.

Средневзвешенная цена предложения в апреле составила порядка 698 тыс. рублей, оставшись на уровне апреля 2017 г., отмечают эксперты.