Доля ДДУ в новостройках Большой Москвы выросла почти на 40%

За первые 4 месяца на территории Москвы, включая присоединенные территории, зарегистрировано более 22,3 тыс. ДДУ (без учета юридических лиц и оптовых сделок), что на 36,8% больше аналогичного периода 2017 года, сообщает компания Est-a-Tet.

По данным экспертов, спрос на новостройки в границах старой Москвы за первые 4 месяца текущего года вырос на 37,9% по сравнению с показателями 2017 года. В Новой Москве также наблюдается положительная динамика, + 34,8%.

За счет более доступных цен, средний уровень которых в Москва, 14 мая 2018 года в Новой Москве составляет 105,3 тыс. руб. за кв.м (в старой Москве без учета элитного сегмента — 226,2 тыс. руб. за кв.м), а также возможности московской прописки, проекты на присоединенных территориях привлекают большое число покупателей, поэтому и спрос демонстрирует положительную динамику, отмечают аналитики.

По словам директора департамента продаж Est-a-Tet Валерия Ручия, среди покупателей наиболее популярны однокомнатные квартиры и студии. В Новой Москве доля таких квартир превысила 53%, в то время как год назад составляла 47%, а в границах старой Москвы доля аналогичных лотов достигла почти 46%. Кроме того, в старой Москве существенно больше спрос на трех- и четырёхкомнатные квартиры, причем как в бизнес-классе, так и в сегменте комфорт, подчеркнул Валерий Ручий.

В границах старой Москвы соотношение сделок с использованием ипотеки и без практически одинаково. Больше половины покупателей недвижимости в Новой Москве пользуются ипотекой (56%), сообщает компания Est-a-Tet.