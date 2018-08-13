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Источник Правда.Ру

Новая Москва поставила рекорд по вводу жилья

Экономика » Недвижимость

Почти 193 тыс. кв. метров жилья ввели в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в прошлом месяце, говорится в сообщении стройкомплекса Москвы.

Больше всего кв.м жилья сдано в деревне Ивановское поселения Первомайское. "На улице Николинские ключи введены корпуса 7, 8 и 9 общей площадью более 120 тыс. кв. метров", -отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, строители порадовали также новоселов ЖК "Испанские кварталы" в поселении Сосенское. Там введен дом 4 площадью 23,4 тыс. кв.м на бульваре Веласкеса.  

В I полугодии 2018 года спрос на жилье в новостройках Новой Москвы увеличился на 44,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего в 2018 году в присоединенных территориях планируется ввести более 2 млн кв.м недвижимости, в том числе социальных объектов.

Напомним, что согласно генплану "новой" Москвы, до 2035 года в ТиНАО будет построено 125 объектов здравоохранения, 170 школ, 320 детских садов и около 700 спортивных объектов.

Цены на жилье выросли больше всего на востоке Москвы Цены на жилье выросли больше всего на востоке Москвы

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Темы спорт жилье соцобъекты новостройки Новая Москва недвижимость строительство
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