Новая Москва поставила рекорд по вводу жилья

Почти 193 тыс. кв. метров жилья ввели в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в прошлом месяце, говорится в сообщении стройкомплекса Москвы.

Больше всего кв.м жилья сдано в деревне Ивановское поселения Первомайское. "На улице Николинские ключи введены корпуса 7, 8 и 9 общей площадью более 120 тыс. кв. метров", -отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, строители порадовали также новоселов ЖК "Испанские кварталы" в поселении Сосенское. Там введен дом 4 площадью 23,4 тыс. кв.м на бульваре Веласкеса.

В I полугодии 2018 года спрос на жилье в новостройках Новой Москвы увеличился на 44,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего в 2018 году в присоединенных территориях планируется ввести более 2 млн кв.м недвижимости, в том числе социальных объектов.

Напомним, что согласно генплану "новой" Москвы, до 2035 года в ТиНАО будет построено 125 объектов здравоохранения, 170 школ, 320 детских садов и около 700 спортивных объектов.