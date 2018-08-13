Москва построит на территориях СНТ 400 детских и спортивных площадок, говорится в сообщении пресс-службы городского стройкомплекса.
Площадки станут частью новой инфраструктуры, которую создают для комфортной загородной жизни дачников и тех, кто живет в загородных домах постоянно, отмечается в пресс-релизе. Всего в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) обустроят 200 площадок для детских игр и 200 площадок для занятий спортом.
Как узнала "Правда.Ру", новые площадки появятся в чем 30 муниципальных образованиях Подмосковья. Причем на 255 объектах работы уже начались.
Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года Москва и Московская область заключили Соглашение о стратегическом развитии Московского региона. В соответствии с этим документом столица проводит активную работу по благоустройству СНТ.
Как писала "Правда, Ру", в ближайшие три года из столичного бюджета будет направлено порядка 3,3 млрд рублей на строительство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) московского региона. Всего за три года планируется построить от 100 до 200 км дорог.
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