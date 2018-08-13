Цены на жилье выросли больше всего на востоке Москвы

Максимальный рост цены предложения на первичном рынке жилья в столице в июле пришелся на ВАО (+10,9%), сообщает компания "МИЭЛЬ-Новостройки". Наибольшее снижение отмечено на севере мегаполиса (-2,1%).

Тройка наиболее дорогих округов по итогам июля не изменилась. Первое место как всегда занимает центральный округ (549,5 тыс. р./кв.м). На втором месте запад Москвы (241,1 тыс.р./кв.м), север — на третьем (229,6 тыс. р./кв.м). Самыми доступными округами в июле 2018 года остались ЗелАО (101,0 тыс. р./кв.м) и ЮВАО (149,0 тыс. р./кв.м).

По количеству комнат ситуация в июле практически не изменилась. Доля "однушек"и студий снизилась с 36,7% до 33,7%. Доля двухкомнатных лотов выросла с 36,7% до 37,1, а доля трехкомнатных квартир — на 0,7% до 23,0%. Доля квартир с 4 и более комнатами увеличилась с 4,3% до 6,2%.

В июле средняя цена на первичном рынке "старой" Москвы составила 204,3 тыс. руб. ($3 241). В экономклассе цены выросли (+1,3%) по сравнению с показателями июня и составили 118,7 тыс. руб. за кв.м. Комфорт-класс цена прибавил 1,3% (162,4 тыс. рублей). Бизнес-класс - 0,8% (до 243,8 тыс. рублей).

По сравнению с новостройками, как писала "Правда.Ру", цены на "вторичке" упали во всех округах за исключением СЗАО. Аналитики связывают это со значительным увеличением в структуре предложения внутри округа доли предложения в домах высокого ценового сегмента.