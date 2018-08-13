Торговых площадей в России стало больше

Екатеринбург и Самара стали лидерами среди российских городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями, говорится в исследовании компании Knight Frank.

Как отмечают эксперты Knight Frank, среди региональных центров в Екатеринбурге самая высокая средняя зарплата. Аналитики считают этот фактор одним из ключевых показателей для развития данного сегмента недвижимости.

Как сообщили "Правде.Ру", наибольший прирост торговых площадей за последние пять лет — в 2,3 раза — произошел в Уфе. Лидером по приросту торговых площадей на 1 тыс. жителей за последние пять лет стала Пермь с двукратной динамикой.

Наименьшее увеличение торговых площадей на 1 тыс. жителей за последние пять лет отмечено в Казани — на 31 кв.м или 9%, до 357 кв.м.

В столице за пять лет количество торговых площадей на 1 тыс. жителей увеличилось на 61%: с 311 кв.м до 502 кв.м. По итогам I полугодия 2018 г. Москва занимает пятое место в России по обеспеченности жителей качественными торговыми площадями (6,3 млн кв.м).

Питер с показателем обеспеченности торговыми площадями в 528 кв.м на 1 тыс. жителей занимает третье место.