Число сделок со столичными новостройками в июле 2018 года выросло на 64% по сравнению с июлем 2017 года, сообщает компания "Метриум".
По итогам июля в столичном мегаполисе подписано 8,6 тыс. договоров долевого участия. Эксперты отмечают, что это сравнимо с самыми активными весенними месяцами.
Помимо этого, новый рекорд достигнут в ипотечном секторе. За месяц было оформлено почти 9 тыс. кредитов на приобретение жилья. Это на 75% больше, чем в июле 2017 года. По мнению аналитиков, июльский результат на ипотечным рынке стал самым высоким за всю историю наблюдений.
По мнению генерального директора компании "Ривер Парк" Ларисы Швецовой, от сезонного фактора спрос на ипотеку не зависит. "Большинство ипотечных клиентов пришли на рынок еще в июне. Тогда же "запустили" процесс получения кредита на жилье", — подчеркнула Лариса Швецова.
По прогнозам аналитиков, доля покупок квартир в новостройках столичного региона с использованием заемных средств может вырасти к концу 2018 года до 75%.
Как сообщили "Правде.Ру", пиковая активность зафиксирована и на вторичном рынке. Росреестр зарегистрировал в июле 13,3 тыс. сделок с готовым жильем. В годовом выражении спрос на вторичное жилье в Москве увеличился на 30%.
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