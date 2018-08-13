Самая дорогая аренда жилья предлагается в районе Арбат-Кропоткинская, говорится в исследовании компании Savills. Ее стоимость доходит до 400 000 руб. за объект в месяц.
По данным на июль - начало августа 2018 года наибольший объем предложения элитных квартир для аренды (63%) представлен в пяти районах Москвы. Это Арбат-Кропоткинская (22% объема предложения), Тверская-Кремль (17%), Ленинский и Ленинградский проспекты (9% и 8% соответственно), а также в районе Лубянка-Китай-город (7%).
Как узнала «Правда.Ру», в июне Замоскворечье также входило в ТОП-5 районов с наибольшим числом предлагаемых квартир в аренду, однако за последний месяц опустилось в рейтинге на одну строчку (сейчас здесь 6% объема предложения).
Эксперты отмечают, что средний бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды Москвы в настоящее время составил 320 000 руб. за объект в месяц. Наибольшим спросом у арендаторов пользуются квартиры в домах в районе Ленинградского проспекта и в локации Арбат-Кропоткинская - 12% и 9% из числа всех реализованных лотов соответственно. Также заметное число запросов приходится на аренду квартир в районах Замоскворечье и Лубянка-Китай-город (по 7% спроса).
По данным Savills, за январь-июль 2018 года в сравнении с прошлым годом спрос со стороны арендаторов вырос на 27%.
По словам директор департамента аренды Savills в России Елены Куликовой, традиционно в июле-начале августа активность на рынке высокобюджетной аренды, несмотря на летний сезон, возрастает.
«Многие потенциальные арендаторы стремятся подобрать походящую квартиру и заключить договор до начала делового сезона и учебного года», - подчеркнула Елена Куликова.
Как ранее писала «Правда.Ру», ставки аренды квартир в центре города могут начинаться от 45 тысяч рублей в месяц и доходить до нескольких миллионов за сверхроскошные варианты.
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