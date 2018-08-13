Девелоперы остановили строительство новых торговых объектов в крупных городах, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании Knight Frank.
Как отмечают эксперты, под влиянием кризиса девелоперы приостановили строительство новых торговых центров в городах-миллионниках России. Теперь застройщикам придется осваивать города поменьше, а в Москве конкурировать за транспортно-пересадочные узлы, где разрешено создавать торговые площади.
В 10 из 15 городов по итогам первой половины 2018 года этот показатель остался на уровне, зафиксированном за аналогичный период прошлого года. Незначительный рост произошел в Москве (с 487 до 502 кв.м на 1 тыс. жителей.), Красноярске (с 316 до 338 кв.м), Казани (с 327 до 357 кв м), Ростове-на-Дону (с 439 до 486 кв.м), Воронеже (с 464 до 497 кв.м).
По словам руководителя отдела торгцентров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, сейчас в Москве дополнительным фактором торможения рынка стала нехватка площадок под строительство.
"Это подтолкнуло развитие community-центров в составе жилых комплексов, а также торгцентров в границах транспортно-пересадочных узлов", — подчеркнула Евгения Хакбердиева.
Как писала ранее "Правда.Ру", в Москве построят шесть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), связывающих радиальные направления железной дороги и Московское центральное кольцо (МЦК). При реализации указанных проектов ТПУ инвесторы смогут построить 1,35 млн кв. метров объектов коммерческой недвижимости.
Что касается ввода торговой недвижимости в регионах, то, по мнению аналитиков, в перспективе ритейлеры и девелоперы будут осваивать слабо охваченные торговой недвижимостью города Ханты-Мансийск, Якутск, Махачкалу и другие, где есть потребность в современных торгцентрах. При этом решающим фактором станут упрощение формата и удешевление строительства.
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